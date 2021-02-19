Собянин заявил, что свыше 70% москвичей чувствуют себя в безопасности

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 70% москвичей ощущают себя в безопасности благодаря работе правоохранительных органов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на церемонии вручения премии в области обеспечения безопасности.

"Спасибо за то, что <...> вы обеспечиваете безопасность, снижение преступности, и горожане отвечают тем, что ощущают все большую безопасность в Москве. Если в 2013 году только 30% горожан ощущали себя в безопасности от преступных посягательств, то сегодня их более 70%. Это говорит об огромной работе, которую вы проводите", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что власти Москвы улучшают материальную базу правоохранительных органов, оказывают социальную поддержку.

"Потому что мы считаем, что это направление - одно из самых важных в нашей совместной деятельности", - отметил Собянин.