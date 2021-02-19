Правоохранительные органы начали проверку после жестокого избиения собаки в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 19 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Ульяновской области проводят проверку по факту жестокого избиения собаки в гаражно-строительном кооперативе (ГСК) в Ульяновске, виновный установлен. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в пятницу в своем аккаунте в Instagram.

Информация о жестоком избиении собаки появилась в четверг в Telegram-каналах и соцсетях. Сообщалось, что неизвестный напал на собаку, охранявшую ГСК "Сокол" в Железнодорожном районе Ульяновска, якобы из-за того, что она поцарапала его машину. По данным из соцсетей, собаку били деревянным черенком, пока она не потеряла сознание, в результате у животного травмирован глаз, смещен позвоночник, гематома на голове.

"Меня до глубины души поразил случай, который произошел вчера в Железнодорожном районе. Больно смотреть, что натворил нелюдь с верным псом по кличке Боцман. Правоохранители проводят проверку, преступника нашли", - отметил Морозов.

Губернатор также обратился с просьбой к начальнику управления МВД России по Ульяновской области взять случай на личный контроль. "Сейчас собака находится в клинике, врачи оказывают животному квалифицированную помощь", - отметил Морозов.

Он добавил, что по его поручению агентство ветеринарии Ульяновской области направило своих экспертов для составления официального заключения. По словам главы региона, собаке понадобятся дополнительные клинические обследования. "Когда эксперты соберут весь пакет необходимых документов, а это нужно сделать как можно скорее, заключение передадут в правоохранительные органы", - уточнил он.