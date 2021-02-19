Кабмин предложил расширить полномочия СК при расследовании преступлений против детей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в пятницу внесло в Госдуму законопроект, который наделяет следователей Следственного комитета РФ (СК) правом по предварительному расследованию уголовных дел по статьям небольшой и средней тяжести в ходе расследования тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Текст проекта размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительных материалах, с 1 января 2012 года к подследственности следователей СК отнесены все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. Однако в ходе таких расследований "достаточно часто выявляются иные преступления небольшой и средней тяжести, которые подследственны им только по решению прокурора".

Речь идет о таких статьях Уголовного кодекса, как оставление в опасности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Законопроектом предлагается предоставить следователям СК РФ "право производства предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, предусмотренных" указанными статьями, если они выявлены в ходе расследования тяжких преступлений против несовершеннолетних. "К их подследственности также планируется отнести дела о преступлениях, предусмотренных статьей 150 УК ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" - прим. ТАСС), в случае выявления ими в ходе расследования уголовных дел, переданных прокурором", - сказано в пояснительной записке.

"Принятие законопроекта позволит усилить защиту несовершеннолетних потерпевших, особенно в случаях совершения общественно опасных деяний лицами, обязанными заботиться о них, воспитывать, осуществлять надзор, а также предотвратит дальнейшее травмирование и виктимизацию личности потерпевшего", - утверждают разработчики.