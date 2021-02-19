Глава ВОЗ призвал к эффективному использованию вакцин от коронавируса в мире

ЖЕНЕВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса на настоящий момент представляют собой "ограниченный ресурс", поэтому мировое сообщество должно использовать их максимально эффективно, защищая от пандемии группы населения, которые подвергаются наибольшему риску. Об этом заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, сейчас у человечества есть инструменты борьбы с коронавирусом, о которых год назад можно было только мечтать. "Однако мы должны быть уверены, что применяем эти инструменты эффективно, а это означает - использовать их во всех странах для защиты групп, которые подвергаются наибольшему риску", - отметил глава ВОЗ.

"На настоящий момент вакцины являются ограниченным ресурсом, и мы должны быть уверены, что они используются настолько эффективно, насколько возможно", - подчеркнул гендиректор. Он призвал к "глобальной солидарности" в борьбе с пандемией COVID-19, поскольку только так "может быть побежден" коронавирус.

Гебрейесус высказался против "политизации вируса", подчеркнув, что борьба с пандемией должна быть объединяющим фактором. "Даже когда существуют политические проблемы между странами, полагаю, что страны должны сотрудничать ради такой общей цели, как борьба с пандемией", - сказал он. В этой связи глава ВОЗ напомнил о важной роли партнерства США и бывшего СССР в ликвидации оспы: они взаимодействовали в решении этой задачи, несмотря на холодную войну.

Гендиректор считает, что для того, чтобы "реализовать подлинную силу вакцин" от коронавируса, необходимо полное финансирование правительствами международного механизма COVAX и предоставление вакцин государствам, у которых их нет. Он призвал производителей вакцин информировать ВОЗ о своих препаратах "в тот самый момент, когда они предоставляют ее другим регуляторам". В свою очередь, от общественности глава организации ожидает поддержки идеи равного доступа к вакцинам в мире.

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.