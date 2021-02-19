В США заявили, что Парижского соглашения недостаточно для борьбы с изменением климата

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Обязательства, предусмотренные Парижским соглашением по климату, недостаточны для борьбы с глобальным потеплением. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы знаем, что Парижского соглашения недостаточно. Даже если все страны выполнят свои обязательства, температура на планете все равно повысится более чем на три градуса. Это будет иметь катастрофические последствия", - сказал он.

Керри подчеркнул необходимость расширения обязательств по сокращению выбросов углекислого газа и присоединения к ним новых стран. "В ближайшие недели и месяцы мы будем тесно работать с нашими европейскими партнерами по этим вопросам, а также на организуемом президентом Джо Байденом саммите в апреле, на конференции в Глазго в ноябре", - продолжил он.

Как отметил спецпредставитель президента США, для того, чтобы убедиться в необходимости немедленных действий, достаточно выглянуть в окно. Накрывшая почти половину территории США и особенно сильно ударившая по Техасу снежная буря стала, по его мнению, результатом изменений в климате планеты.

Керри напомнил о предостережении ученых о том, что странам необходимо предпринять срочные шаги до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий изменений климата. "Три года назад ученые сказали нам, что у нас есть 12 лет, чтобы предотвратить наихудшие последствия климатического кризиса. Сейчас прошло три года, так что у нас осталось всего девять лет", - сказал он.

Парижское соглашение и прогноз ученых

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.

Согласно специальному докладу, опубликованному по итогам встречи Межправительственной группы экспертов по изменению климата в Инчхоне (Республика Корея), уровень моря может подняться к концу столетия на 26-77 см, если температура вырастет на 1,5 градуса, тогда как при росте на 2 градуса он поднимется на дополнительные 10 см, что крайне негативно скажется на жизни 10 млн человек, живущих в прибрежной полосе, усилив опасность наводнений.

Как полагают ученые, чтобы этого не произошло, необходимо к 2030 году добиться сокращения эмиссии углекислого газа в атмосферу по меньшей мере на 35% по сравнению с 2010 годом, а к 2050 году свести выбросы к нулю.