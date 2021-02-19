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Политический кризис в Мьянме

В Мьянме заблокирована онлайн-энциклопедия Wikipedia на всех языках

В стране также шестую ночь подряд наблюдаются сбои в работе интернета

ТАСС, 19 февраля. Доступ к онлайн-энциклопедии Wikipedia на всех языках заблокирован в Мьянме в пятницу. Об этом сообщает международная некоммерческая организация NetBlocks.

"Подтверждено: Мьянма заблокировала версии онлайн-энциклопедии Wikipedia на всех языках, что является частью режима интернет-цензуры, установленного военными после переворота", - указано в сообщении организации в Twitter.

По данным NetBlocks, в Мьянме шестую ночь подряд наблюдаются сбои в работе интернета.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны порядка 30 человек, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. В стране работает с перебоями интернет, отключены государственные телеканалы.

Теги
МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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