Канада продлит режим закрытия границы с США до 21 марта

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Канада и США договорились из-за пандемии не открывать границу минимум до 21 марта. Об этом в пятницу сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Ограничения на необязательные поездки в Соединенные Штаты продлеваются до 21 марта 2021 года", - написал он в Twitter. Блэр пояснил, что это необходимо для безопасности жителей двух стран из-за продолжающейся пандемии.

Канадско-американская граница закрылась в полночь 21 марта 2020 года по времени Оттавы, был введен запрет на все необязательные передвижения граждан двух стран, в частности запрещены туристические поездки. Как сообщил тогда премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного режима перемещения граждан через границу. Срок действия нынешнего аналогичного соглашения между Канадой и США рассчитан до 21 февраля.

Канада и США имеют самую протяженную в мире сухопутную границу, ее длина составляет почти 9 тыс. км.