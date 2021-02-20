Экипаж "Союза ТМ-29" ответил на вопросы словацких и французских школьников

ПРАГА, 20 февраля. /ТАСС/. Экипаж космического корабля "Союз ТМ-29", стартовавшего ровно 22 года назад в составе российского, французского и словацкого космонавтов Виктора Афанасьева, Жан-Пьера Эньере и Ивана Беллы, принял участие в международном молодежном телемосте, посвященном 60-летию космического полета Юрия Гагарина. Об этом сообщила в субботу ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Братиславе Инна Кузнецова.

"Экипаж "Союза ТМ-29", стартовавшего 20 февраля 1999 года на орбитальную космическую станцию "Мир" в составе российского, французского и словацкого космонавтов Виктора Афанасьева, Жан-Пьера Эньере и Ивана Беллы, принял в пятницу участие в международном молодежном телемосте, посвященном 60-летию космического полета Юрия Гагарина "Космос объединяет: Москва - Братислава - Париж", - отметила она. - Инициатором проведения видеоконференции выступил РЦНК в Братиславе. Среди ее организаторов также были РЦНК в Париже, Клуб молодежной дипломатии братиславской гимназии имени Эйнштейна, а также московская школа номер 1357 "На Братиславской".

К телемосту подключились сотни учащихся средних школ и гимназий Словакии, Франции и России. Трансляция осуществлялась на канале в YouTube.

"В ходе телемоста состоялась видеоэкскурсия по музею космонавтики и подготовленная гимназистами презентация о российско-словацком космическом сотрудничестве. Молодежь засыпала космонавтов вопросами. Молодым людям было интересно узнать, например, по какому времени живут космонавты на МКС, бывает ли у них на орбите свободное время, снятся ли им космические полеты и многое другое", - сказала Кузнецова.