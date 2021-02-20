Глава Архангельской области пообещал не размещать в Шиесе опасные для экологии объекты

"Никакой альтернативной мусорному полигону на Шиесе, стройки не будет. Никаких других объектов, никакой угрозы экологии, ничего того, что может вызвать тревогу и переживания жителей Архангельской области. Те, кто говорят, что взамен закрытого проекта по строительству экотехнопарка Шиес появится новая стройка, говорят неправду. До недавнего времени я мог бы назвать это домыслами искренне переживающих за будущее региона людей, сегодня скажу прямо - это вранье", - написал Цыбульский в субботу в своем Telegram-канале.

Он добавил, что выполнил данное жителям Архангельской области обещание закрыть проект строительства полигона ТКО. "Выполнил обещание. Стройка мусорного полигона прекращена. На исключительно законных основаниях. Сейчас на таких же основаниях должна быть выполнена рекультивация поврежденных земель. Сначала технологический этап, затем биологический - непростой, долгий, на восстановление леса уйдут годы. Никто не имеет права тормозить рекультивацию. Ничто не должно препятствовать этому процессу", - отметил губернатор.