Spiegel: США выслали в ФРГ бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. США выслали в Германию 95-летнего мужчину, служившего охранником в одном из внешних "филиалов" нацистского концлагеря Нойенгамме. Об этом сообщило в субботу издание Der Spiegel.

По его данным, специально арендованный для транспортировки мужчины - некоего Фридриха Бергера - амбулаторный самолет приземлится в первой половине дня во Франкфурте-на-Майне. Там, прямо в аэропорту, его допросят немецкие следователи. Прокуратура в нижнесаксонском городе Целле намерена привлечь Бергера к суду по подозрению в пособничестве убийству.

Органы правосудия США приняли в прошлом году решение о высылке, поскольку мужчина служил в годы Второй мировой войны охранником в трудовом лагере, располагавшемся рядом с городом Меппен (федеральная земля Нижняя Саксония), и тем самым, по их оценке, был "активным участником в одной из самых темных страниц истории человечества". В 1959 году Бергер переехал в штат Теннесси и долгие годы там даже получал пенсию ФРГ.

Сам Бергер пытался оправдаться тем, что ему было всего 19 лет и что он лишь выполнял приказ начальства о назначении в концлагерь. О его службе охранником стало известно только после обнаружения картотеки в одном из затонувших в Балтийском море судов времен Второй мировой войны. Там нашли более 2 тыс. документов об охранниках и другом персонале нацистских концлагерей.

Предстанет ли действительно мужчина перед судом в Германии, пока неизвестно, в том числе по причине преклонного возраста подозреваемого.

Узниками Нойенгамме были русские, евреи, поляки, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и политические оппоненты нацистов. В лагере около Меппена заключенных заставляли работать до состояния истощения и смерти.