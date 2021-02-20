В России выявили за сутки 12 953 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 20 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 953. Общее количество инфицированных достигло 4 151 984, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,31%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Еврейской автономной области (0,07%), Ненецком автономном округе (0,1%). В частности, за сутки было выявлено 1 092 случая заражения в Санкт-Петербурге, 690 - в Московской области, 413 - в Нижегородской области, 337 - в Воронежской области, 315 - в Ростовской области, 290 - в Самарской области.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 17 484, до 3 697 433. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 89,1% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 696 пациентов в Санкт-Петербурге, 603 - в Московской области, 466 - в Пензенской области, 442 - в Нижегородской области, 366 - в Краснодарском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 371 675 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 480 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 82 876 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 52 летальных исхода в Санкт-Петербурге, 30 - в Московской области, по 16 - в Архангельской области и Краснодарском крае, по 15 - в Ростовской и Нижегородской областях.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 623. Всего в столице с начала пандемии выявили 966 232 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 972 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 58 пациентов, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 689 летальных исходов.

Был выписан по выздоровлению 2 041 пациент за сутки. За все время в столице выздоровели 882 808 человек. В настоящее время продолжают лечение 68 735 человек.