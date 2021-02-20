В Прикарпатье из-за новой вспышки коронавируса разворачивают карантинные блокпосты

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Местные власти в Прикарпатье из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Такое решение приняла Ивано-Франковская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Установить на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения", - приводит в субботу данные протокола заседания региональной комиссии агентство Укринформ. Всего в области будут работать 16 карантинных пунктов.

Ранее в правительстве Украины сообщили о новой вспышке COVID-19 в Ивано-Франковской области. Из-за этого в регионе впервые открывают временный госпиталь для заразившихся. По словам депутата Верховной рады от "Слуги народа" и главы медкомитета парламента Михаила Радуцкого, в Ивано-Франковской области развернут 600 дополнительных коек, а временный госпиталь будет включать 250 мест. Радуцкий отметил, что число заболевших в области увеличилось в четыре раза. Кроме того, по словам депутата, многие больницы для заразившихся заполнены на 90%, некоторые - на 100%.

Медики на Украине за прошедшие сутки выявили 6 295 новых случаев инфицирования, больше всего - в Ивано-Франковской области (738). Общее число случаев, выявленных на Украине за время эпидемии, достигло 1 299 967. В стране до 30 апреля действует режим чрезвычайной ситуации, а также общий карантин. С 24 февраля возобновляется так называемый адаптивный карантин: регионы государства будут условно поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Вакцинация населения на Украине еще не началась.