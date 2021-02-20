В Северной Осетии начали подготовку кадров для будущего курорта "Мамисон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии по инициативе руководителя республики Вячеслава Битарова начали подготовку кадров для строящегося курорта "Мамисон". Об этом сообщил ТАСС директор Владикавказского торгово-экономического техникума (ВТЭТ) Валерий Абиев.

"В Северной Осетии по инициативе главы региона Вячеслава Битарова во Владикавказском торгово-экономическом техникуме (ВТЭТ) идет подготовка специалистов среднего звена для работы на Всесезонном туристско-рекреационном комплексе "Мамисон". Их готовят по двум направлениям: туризм и администрирование отеля", - сказал Абиев.

По его словам, туризм является важным звеном для экономики республики, который может стать ключевым драйвером для экономического роста. "А поэтому все составляющие, в том числе и кадры, должны работать качественно, в соответствии с мировыми стандартами", - отметил директор.

Для подготовки специалистов высокого класса в техникуме в учебную сетку вводятся дополнительные образовательные предметы, которые способствуют увеличению числа и качества профессиональных навыков. Большое внимание уделяется практическим занятиям на предприятиях, с которыми у техникума заключены договоры о сотрудничестве, разработке и защите собственных проектов.

Благодаря участию ВТЭТ в федеральном гранте в 2019 году в рамках национального проекта "Образование" появилась возможность оснащения лабораторий современной техникой, при помощи которой учащиеся могут создавать виртуальные туры, причем выбрать для этого любую точку планеты. Также в лаборатории администрирования отеля создан настоящий гостиничный номер, где студент имеет возможность отработать все позиции, необходимые для создания уюта и поддержания чистоты в номере.

Учитывая возрастающее число туристов, в том числе из-за рубежа, особый акцент делается на изучении английского языка, причем не только разговорного, но и для делового общения. Помимо иностранного языка в образовательный курс дополнительно введены география родного края, история.

Обучение будущих гидов и специалистов гостиничного бизнеса длится три года. Специальности очень востребованы у абитуриентов, ведь сервис и услуги год от года расширяют свои горизонты, а значит, увеличивается и потребность в такого рода профессиях.

О "Мамисоне"

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в истории Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков мира.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, среди которых многочисленные культурные объекты, в том числе памятники средневековья, православные храмы, родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Все каменные строения относятся к памятникам федерального и регионального значения.

Преимущества "Мамисона" в уникальных природных условиях. Они позволяют использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха: альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.

"Мамисон" - это еще и великолепная бальнеология на базе известнейших источников - Тиб-1 и Тиб-2. Разведанные запасы воды очень большие, ее целебные свойства проверены тысячелетиями, что позволяет организовать лечение и оздоровление в межсезонье.

Строительство "Мамисона" началось еще в 2008 по федеральной целевой программе "Юг России". В 2010 году там даже создали особую экономическую зону (ОЭЗ) с целью привлечь частные инвестиции. До 2014 года успели построить автодорогу Зарамаг-Мамисон, линии электропередач и подстанционное хозяйство, водозаборы и водопроводные сети, которые в эксплуатацию не ввели. Были выполнены все изыскательские и геодезические работы, разработаны проекты планировки и межевания территории, однако время шло, а частные инвесторы не появлялись. Финансирование проекта со стороны федерального бюджета было приостановлено, а в 2016 году "Мамисон" лишился статуса ОЭЗ.

История возрождения

Вопрос о возрождении строительства курорта Битаров поднимал многократно. В частности, в марте 2017 года в ходе рабочей встречи Битаров обсудил с президентом Владимиром Путиным возможность оказания помощи в реализации проекта "Мамисон". После этого начался новый путь развития всесезонного горно-рекреационного комплекса. В ноябре 2018 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, республике было выделено 100 млн рублей на создание проектно-сметной документации, еще 20 млн на эти же цели выделили из республиканского бюджета. После чего был объявлен конкурс на разработку ПСД, который выиграла "Доппельмайер Раша". В целях возвращения курорту "Мамисон" статуса особой экономической зоны (ОЭЗ) властями Северной Осетии была подана заявка в Минэкономразвития РФ, которую одобрили 25 сентября 2020 года и вернули статус ОЭЗ.

В конце октября прошлого года правительство Северной Осетии и Министерство экономического развития России подписали график мероприятий по развитию ВТРК "Мамисон" до 2024 года, а также протокол о намерениях по развитию туристко-рекреационной особой экономической зоны на территории республики. На развитие курорта в бюджете запланировано 7,4 млрд рублей.

В рамках первого этапа развития курорта до 2023 года предполагается строительство в окрестностях села Калак двух канатных дорог, а также 14,9 км горнолыжных трасс, здания сервис-центра, объектов инженерной инфраструктуры. Определен победитель аукциона АО "Курорты Северного Кавказа" по выбору поставщика оборудования для канатных дорог, это ООО "МНД" из Москвы. На сегодняшний день закончено строительство понтонного моста через водохранилище ГЭС. На 25% завершена реконструкция тоннеля к будущему курорту. Его протяженность - около 500 м. Завершение работ по реконструкции планируется к концу 2021 года. Для этого из федерального бюджета выделены первые 200 млн рублей. В ближайшее время на территории Мамисона появится точка доступа к интернету.

Второй и третий этап развития курорта предусматривают строительство горнолыжных трасс, системы лавинозащиты, автомобильных дорог, парковки, а также объектов размещения и инфраструктуры: отели, виллы, коттеджи, магазины, рестораны и т. д.