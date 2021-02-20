В РФ пройдут 56 семинаров для преподавателей, обучающих наблюдателей на выборах 2021 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с координационным советом при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием в феврале-марте в регионах проведет 56 семинаров для преподавателей, которые затем будут обучать наблюдателей для работы на выборах в сентябре 2021 года. Об этом в субботу сообщила исполнительный директор НОМ Алена Булгакова по итогам семинара по подготовке наблюдателей для представителей партий в Москве.

"Всего у нас запланировано 56 межрегиональных семинаров, абсолютно все субъекты будут задействованы. Сегодняшний семинар двадцать восьмой", - сказала Булгакова. Она добавила, что в некоторых случаях в семинарах могут участвовать представители нескольких субъектов.

По словам Булгаковой, на семинаре в Москве присутствуют представители 17 политических партий, которые разделяют взгляды на независимое наблюдение. "После того, как пройдут эти семинары, в регионах стартует процедура набора наблюдателей и их обучение, которое продлится до сентября. Предусмотрены как очные форматы обучения, так и заочные", - резюмировала она.

В субботу участники семинара познакомились с компетенциями наблюдателей, типологией нарушений в ходе выборов и обсудили алгоритмы верификации информации о возможных нарушениях. Кроме того, представители партий приняли участие в ролевой игре "Избирательный участок", в рамках которой разыграли ситуации с возможными нарушениями на избирательных участках.

Мнение партий

Участник семинара, координатор липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов отметил, что программа обучения наблюдателей "очень полезна, партия будет ее применять на практике при подготовке и обучении наблюдателей".

"Хочу отметить, что программа сочетает в себе лекционные форматы вместе с интерактивами, которые создают условия для того, чтобы люди до выборов смогли ознакомиться со спецификой работы комиссии, всеми тонкостями избирательного процесса. И это положительный элемент. Избирательное законодательство регулярно меняется, в связи с чем нужно быть в ногу со временем, что и учитывается в образовательной программе НОМ", - добавил он.

В свою очередь представитель Партии роста Константин Терещенко отметил появление в программе обучения раздела, посвященного дистанционному электронному голосованию. "Отмечу, что изучение новелл избирательного законодательства вызвало особый интерес у участников семинара. Безусловно, представленная программа обучения будет полезна для всех участников процесса", - сказал он.

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при ОП РФ 8 декабря объявил о запуске программы обучения независимых наблюдателей на выборы в сентябре 2021 года. Согласно российскому законодательству, Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов обладают правом направления наблюдателей на избирательные участки.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября в этом году, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.