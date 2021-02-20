В Германии выявили еще два случая заражения коронавирусом домашних кошек

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Еще два подтвержденных случая заражения коронавирусом домашних кошек зарегистрированы в Гамбурге. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на институт имени Фридриха Лёффлера.

По его данным, ранее хозяйка домашних животных умерла от последствий COVID-19. В настоящее время питомцы помещены на карантин. "Обе кошки чувствуют себя хорошо", - отметила старший ветеринар приюта для животных в Гамбурге Урте Инкманн. "Мы надеемся, что на следующей неделе их выпустят на волю", - добавила она.

Окончательное решение, как пишет DPA, будет принято после проведения еще одного теста на наличие инфекции. При этом указывается, что во время контактов с животными сотрудники приюта соблюдали все меры предосторожности.

По информации агентства, в Германии зафиксированы пять случаев заражения коронавирусом домашних кошек и два - собак. 2 декабря газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на институт имени Фридриха Лёффлера сообщила об обнаружении в Германии первых двух случаев инфицирования коронавирусом домашних животных. Инфекцию выявили у кошки во Франкфурте-на-Майне и собаки в Мюнхене, причем у кошки были обнаружены антитела к коронавирусу, сообщил изданию глава института Томас Меттенляйтер. По его словам, повода для беспокойства не было, поскольку свидетельств того, что люди заражались посредством контакта с собаками и кошками, нет.

По оценке Всемирной организации по охране здоровья животных, по всему миру было подтверждено около 70 случаев инфицирования коронавирусом четвероногих. В начале июля 2020 года власти ФРГ обязали граждан сообщать о заражении домашних животных, чтобы собрать данные о таких инцидентах, а также о возможной передаче и распространении коронавируса.