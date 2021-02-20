В Забайкалье сняли запрет на посещение детьми торговых центров без взрослых

ЧИТА, 20 февраля. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, которое отменяет запрет на посещение торговых центров детьми младше 14 лет без взрослых. Ограничение действовало в регионе с середины ноября 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Согласно документу, забайкальцы младше 14 лет могут находиться в торговых центрах, комплексах, рынках без сопровождения родителей или иных законных представителей", - говорится в сообщении.

Также документ разрешает учреждениям культуры работать с детьми не только дистанционно, но и в обычном режиме. Кроме того, власти региона изменили пункт по удаленному режиму работы для организаций - если ранее на работу из дома рекомендовалось перевести 70% сотрудников, то теперь их доля может составлять 30%.

В Забайкалье одновременно с началом массовой вакцинации постепенно снижается заболеваемость коронавирусом. За последние сутки врачи в регионе подтвердили 129 случаев заражения, за все время зарегистрировано 37 873 случая. Выписан 36 131 человек, 699 пациентов скончались. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим для всех жителей и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Кроме того, кафе и ресторанам разрешено работать только до 23:00.