В Карелии пожилым людям разрешили ездить на общественном транспорте

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Запрет на поездки в общественном транспорте для людей старше 65 лет, введенный из-за пандемии коронавируса в ноябре 2020 года, отменен в Карелии. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

В ноябре 2020 года на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике власти ввели запрет на пользование любым общественным транспортном для людей старше 65 лет. Исключение делалось только для поездок за медпомощью или на работу, если невозможно организовать ее в дистанционном формате.

"Стабильное снижение заболеваемости коронавирусом в целом в республике и сокращение количества вновь выявляемых случаев в Петрозаводске позволяют откорректировать ограничительные меры. Так, отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте. При этом поскольку пожилые люди все равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров", - говорится в сообщении. При этом работающие люди старше 65 лет могут до 5 марта продлить больничный без учета своего самочувствия для соблюдения самоизоляции.

Послабления противокоронавирусных мер также затронули сферы торговли и услуг. Ограничения по числу покупателей в магазинах теперь должны соблюдать только торговые точки площадью менее 200 кв. м: для них действует правило не более одного человека на 10 кв. м. Также в торговых центрах разрешается предоставлять покупателям доступ к интернету через Wi-Fi. Ограничения по числу участников также больше не касаются обрядовых похоронных церемоний.

"Общее количество участников церемонии бракосочетания в торжественной обстановке увеличено с 20 до 30 человек, включая молодоженов", - отметил глава республики.

Смягчение в сфере услуг

С парикмахерских, салонов красоты и других организаций сферы услуг снимается обязательство предварительной записи, а также ведения журнала учета клиентов с указанием личных данных. Кроме того, на спектаклях и концертах снова разрешается работа буфетов.

В целом для работодателей больше не действует ограничение по количеству сотрудников в одном помещении, но соблюдение масочного режима в офисах сохраняется. "В очной форме теперь можно проводить общие собрания собственников в многоквартирных домах", - написал Парфенчиков, напомнив, что в республике продолжает действовать обязательный масочный режим и правило соблюдения социальной дистанции.

По данным Минздрава республики, в Карелии за все время пандемии выявили 39 864 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 161 человек. Выздоровели 35 378 пациентов, умерли - 284.