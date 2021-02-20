В Петербурге в ближайшие месяцы планируют привить от коронавируса 1,2 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга планируют привить от коронавируса 1,2 млн человек в ближайшие месяцы. Об этом сообщил в субботу губернатор города Александр Беглов во время обращения к жителям на "Радио России".

"Мы продолжаем наращивать масштабы прививочной компании. Мы ставим перед собой задачу привить 1 млн 200 тыс. петербуржцев. Важно успеть вакцинировать как можно больше горожан - до наступления лета. Это позволит предотвратить очередную волну коронавируса или снизить ее негативное воздействие на человека", - сказал глава города.

Сейчас петербуржцы могут привиться в 128 пунктах вакцинации, работают пять выездных прививочных бригад. Пункты вакцинации также планируется открыть 24 февраля в пяти торгово-развлекательных комплексах города. Вакцинация, как и осмотр врача, будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что уже более 200 тыс. человек в Санкт-Петербурге получили первую дозу вакцины "Спутник V", закончили цикл вакцинации 59 тыс. жителей города.

В городе также создается программа реабилитации для переболевших коронавирусом. Как отметил губернатор, планируется создать электронный регистр таких пациентов, организовать отдельную программу диспансеризации, предусмотреть в городских стационарах отдельные койки.

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге выявили 359 654 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 284 622 человека, умерли 10 738. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.