Коэффициент распространения коронавируса в Москве достиг максимума за два месяца

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в воскресенье подскочил с 1,01 до 1,18 - максимума с 22 декабря, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Колебания значения коэффициента в столице продолжаются уже несколько недель, а максимальных показателей он достигает как раз на выходных. В частности, в прошлое воскресенье он поднимался до уровня 1,14.

В России в целом показатель вырос, но остался ниже единицы, составив 0,97. Кроме того, он не превышает 1 в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших.

В частности, в Иркутской области коэффициент достиг ровно 1, в Санкт-Петербурге и Подмосковье составил 0,98, в Нижегородской области - 0,97, в Ростовской - 0,96, в Воронежской - 0,95, в Архангельской - 0,9. Ниже всего он в Красноярском крае и Свердловской области - 0,89 и 0,88 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.