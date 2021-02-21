Центр "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа по "Эпиваккороне"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил более 45 обращений из-за рубежа о проведении исследований и о начале производства вакцины "Эпиваккорона" на территории других стран. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор центра Ринат Максютов в интервью программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"У нас есть более 45 обращений из-за рубежа от различных фондов и правительственных организаций, которые хотели бы провести исследования нашей вакцины или поднимают вопрос о начале производства данной вакцины на своей территории для обеспечения безопасности своих граждан", - сказал он.