В Ираке заявили, что введенные из-за пандемии ограничения не помешают визиту Папы Римского

ТАСС, 21 февраля. Введенные в Ираке ограничения в связи со вспышкой коронавируса не помешают проведению визита в страну Папы Римского Франциска, который намечен на начало марта нынешнего года. Об этом заявил советник иракского президента Исмаил аль-Хадиди.

"Вспышка [в Ираке] коронавируса и ужесточение в этой связи запретительных мер, в том числе введение комендантского часа, не повлияют на программу визита Папы Римского", - отметил аль-Хадиди, слова которого привело в воскресенье иракское информационное агентство NINA. По убеждению советника президента Ирака, никакой задержки с началом визита понтифика в Ирак не предвидится. Аль-Хадиди добавил, что власти продолжают подготовку к приезду в страну Папы Римского.

В начале декабря прошлого года служба печати Святого престола сообщила, что Папа Римский планирует возобновить апостольские визиты, прерванные из-за пандемии коронавируса, с посещения Ирака. Визит планируется провести с 5 по 8 марта 2021 года, в ходе которого понтифик намерен посетить Багдад, Эрбиль, Мосул, Ур и Бахдиду (Каракош). Франциск неоднократно выражал пожелание поехать в Ирак, в том числе с целью поддержки местной христианской общины.

В настоящее время Ирак занимает первое место среди государств Ближнего Востока по общему числу инфицированных коронавирусом и летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В начале февраля правительство Ирака приняло постановление об обязательном ношении масок в общественных местах и запрете на любого рода собрания в условиях пандемии, в стране прекращены все очные занятия в вузах, колледжах и школах, отменили все намеченные экзамены. С минувшей пятницы в большинстве провинций Ирака на две недели введен комендантский час.

По информации иракского Минздрава, в настоящее время число заразившихся в стране составляет почти 665 тыс. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом превысило 13 тыс.