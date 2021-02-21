Эксперт рассказал, когда человек с нетяжелой формой COVID-19 становится незаразным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Коронавирус наиболее активно передается в первую неделю после заражения, человек с легким течением COVID-19 перестает быть заразным после 11-го дня. Такое мнение выразил в воскресенье заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в интервью программе " Вести недели " с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".

"Данные показывают, что наиболее активно он передается в первые пять-семь дней после заражения человека. Как правило, после 11 дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,1 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 164 726 случаев заражения, выздоровели 3 713 445 человек, умерли 83 293. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.