Ректор СевГУ считает включение вуза в санкционный список Украины признанием его значимости

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Включение Севастопольского государственного университета в санкционный список, опубликованный Украиной 20 февраля, можно считать признанием значимости вуза и его достижений в научной сфере, считает ректор Владимир Нечаев.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях, под которое попадают около 20 организаций, в том числе и СевГУ.

"Новость нас удивила и позабавила отчасти. Приятно, что мы оказались в солидной компании - с такими крупными организациями. Решение украинских властей говорит о том, что Севастопольский государственный университет представляет значимую величину, на которую стоит обращать внимание даже целому президенту Украины. Возможно, каким-то образом это связано с динамикой развития университета, его технологической составляющей, которая вызвала опасения украинских властей", - сказал Нечаев журналистам в воскресенье.

Он отметил, что вуз не реализует антиукраинской политики, в нем учатся студенты из этой страны, равно как и из других государств. И санкции, инициированные украинской стороной, только помогут вузу укрепить свои позиции.

"В принципе, это решение, на мой взгляд, способствует раскрутке Севастопольского государственного университета на мировой арене. Понятно, что решение украинских властей попадает не только в украинские и российские ленты новостей, но и в новости ближнего и дальнего зарубежья. Я думаю, что многие заинтересуются, что же это за явление - Севастопольский университет; подумают, что мы ребята очень крутые, раз целое государство на нас ополчилось. Я думаю, что теперь люди хотя бы заглянут на нашу страницу в интернете", - уверен ректор.

Он пояснил, что университеты редко попадают в санкционные списки. "Нужно было что-то такое совершить, чтобы из всех университетов России выбрали именно нас. Как говорил Ленин, если нас перестали ругать, значит, мы делаем что-то не так. Я думаю, если нас отправили в санкционный список, значит, мы делаем все так", - добавил Нечаев.

О вузе

СевГУ образован на базе семи существовавших в городе вузов 8 октября 2014 года - после того, как Крым воссоединился с РФ. В настоящее время в составе вуза 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. Среди основных направлений университета - исследования и разработки, касающиеся морской среды и приморских территорий. Среди крупных проектов - строительство (на базе российской "Объединенной судостроительной корпорации") научно-исследовательского судна "Пионер-М", с помощью которого будут отрабатываться технологии беспилотного судовождения, археологические экспедиции в Сирийской Арабской Республике, исследования геномов эндемиков Крыма и Черного моря и другие.