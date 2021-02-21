Лидером по избранию арестов в Москве в 2021 году стал Черемушкинский суд

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Больше всего арестов за два месяца 2021 года избрал Черемушкинский районный суд Москвы. Это следует из картотеки судов города, которую проанализировал ТАСС.

Так, лидерами в 2021 году по числу арестов стали Черемушкинский, Нагатинский и Перовский суды с числом ходатайств следствия об избрании меры пресечения - 75, 70 и 64 соответственно.

Наименьшее количество ходатайств об аресте следствие заявило в Гагаринском, Хамовническом и Коптевском судах - 15, восемь и семь соответственно.

Всего за два месяца 2021 года 35 столичных судов избрали 1 122 раз меру пресечения в виде заключения под стражу. Согласно данным судебной картотеки столичных судов, Тверской суд (к нему относится следствие МВД) избрал 34 ареста, Пресненский суд, который закреплен за ГСУ СК по Москве, и Басманный, куда обращается СК РФ, - по 39, а Лефортовский (к нему относится следствие ФСБ) - 22.

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