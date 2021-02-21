Главреда Esquire Минаева заблокировали в Clubhouse

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев сообщил, что его заблокировали в соцсети Clubhouse после обсуждения, в котором он принял участие.

"Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети", - написал журналист в своем Telegram-канале в воскресенье. Он добавил, что двух модераторов обсуждения тоже заблокировали.

Минаев утверждает, что в блокировке виновато "коллективное стукачество феминисток", которые не согласились с высказанной им позицией.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

Блокировка в Clubhouse ограничивает возможность создавать собственные "комнаты".