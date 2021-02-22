Небольшой снег и до 13 градусов мороза прогнозируют синоптики в Москве 22 февраля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Облачная погода с небольшим снегом и гололедицей ожидается в Москве и области в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют днем в Москве до 13 градусов мороза, ночью - до 27 градусов ниже нуля.

В области температура днем опустится до 16 градусов мороза, ночью ожидается до 30 градусов ниже нуля, а местами - до минус 34 градусов.

В понедельник днем восточный ветер не превысит 10 м/с, атмосферное давление в регионе составит 758 мм ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 13 часов 23 февраля.