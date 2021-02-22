В Крыму впервые за пять месяцев выявили менее 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за минувшие сутки составило 86, менее 100 случаев выявили на полуострове впервые с 2 октября 2020 года. Такие данные опубликовал понедельник на странице в "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"За 21 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 86 случаев коронавирусной инфекции, в том числе восемь случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 59 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям", - написал Аксенов.

За сутки протестировано 2 749 человек. "Количество выздоровевших за сутки составляет 15 человек, выздоровевших за весь период - 31 004 человек", - сообщил глава республики.

С начала пандемии в Крыму выявили более 35 тыс. случаев инфицирования. Рост числа заражений начался в октябре и продолжался в декабре. Первая партия из 500 доз вакцины "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря, 18 января там объявили о начале массовой вакцинации. Темпы распространения инфекции снизились, в январе впервые с ноября регистрировали менее 200 новых случаев за сутки. Власти Крыма готовятся с 1 марта отменить ограничения, связанные с пандемией. Уже разрешена работа фуд-кортов и ночных клубов, но до весны под запретом массовые мероприятия.