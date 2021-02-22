В Татарстане за 10 лет обучили по востребованным профессиям более 90 тыс. безработных

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, в Татарстане за 10 лет прошли более 90 тыс. безработных. Об этом в понедельник сообщила замминистра труда, занятости и соцзащиты республики Клара Тазетдинова, комментарий которой предоставлен ТАСС пресс-службой министерства.

"Ежегодно для закрытия вакансий организуется профессиональное обучение безработных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда. За последние 10 лет обучено более 90 тыс. безработных. В прошлом году - более 14 тыс. различных категорий взрослого населения", - сказала она.

По словам Тазетдиновой, в прошлом году наибольшее число безработных обучили по профессиям "охранник" (455 человек), "бухгалтер" (414 человек), "парикмахер" (351 человек), "водитель автомобиля" (341 человек), "маникюрист" (254 человека), "оператор электронно-вычислительных машин" (194 человека), "повар" (139 человек), "электрогазосварщик" (113 человек).

"Профессиональное обучение безработных граждан осуществлялось с учетом анализа сведений о заявленной в центры занятости населения работодателями потребности в работниках для замещения свободных рабочих мест в профессиональном разрезе, а также с учетом возможности организации безработными гражданами малого бизнеса и участия в программе самозанятости", - сказала она.

Как отметила Тазетдинова, в республике используется и организация целевого обучения под конкретный заказ работодателя. В частности, для автотранспортных предприятий в городе Набережные Челны по заявке ООО "Электротранспорт" ежегодно формируется группа в количестве 15 человек, которые обучаются по программе "водитель трамвая", в Казани - для МУП "Метроэлектротранс" (до 150 человек).