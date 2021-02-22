В ДНР намерены до конца года вакцинировать от коронавируса 1 млн человек

ДОНЕЦК, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Донецкой народной республики (ДНР) намерены вакцинировать около миллиона человек до конца текущего года. Об этом сообщил в понедельник глава ДНР Денис Пушилин.

По официальным данным ДНР, на 1 января 2021 г. постоянное население республики составляет 2 235 406 человек.

"На основании заключений специалистов о необходимом количестве прививок для приобретения коллективного иммунитета к концу года планируется вакцинировать до миллиона человек", - написал Пушилин в Telegram.

Он также сообщил, что в понедельник ему сделана вторая прививка российской вакцины "Спутник V". Первую дозу препарата Пушилин получил три недели назад. "Быстро пролетел 21 день. Сегодня, как положено, получил вторую дозу "Спутник V". После первой прививки не почувствовал никаких недомоганий, надеюсь, так же будет и на этот раз", - написал глава ДНР.

Пушилин сообщил, что прибытие следующей партии российской вакцины в ДНР ожидается уже на этой неделе. Глава ДНР отметил, что ориентировочный показатель в миллион человек, которые должны получить прививку до конца года в ДНР, является предварительной оценкой: "Это примерные цифры, их будут рассчитывать специалисты. Нужно, чтобы порядка 60-70 % населения прошли вакцинацию для того, чтобы мы побыстрее вернулись к привычному образу жизни". Пушилин добавил, что в первоочередном порядке прививку получат медики, учителя, соцработники и военные. "В свете того, как разворачивается ситуация на линии фронта, отдельное внимание, особенно сейчас, должно быть уделено военнослужащим", - подчеркнул он.

Первый случай заражения в ДНР был зарегистрирован 31 марта прошлого года. С 14 марта власти ввели режим повышенной готовности. С 26 сентября запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе, прекращен прием в госучреждениях. С 1 февраля в республике началась вакцинация с использованием российского препарата "Спутник V".