В Якутии назовут добытый алмаз в честь Героя Социалистического Труда Петра Яковлева

ЯКУТСК, 22 февраля. /ТАСС/. Алмаз весом 52,73 карата, добытый на месторождении трубки "Удачная" в Якутии, назовут в честь Героя Социалистического Труда Петра Яковлева. Об этом сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Сегодня, накануне Дня защитника Отечества, исполнилось 100 лет со дня рождения Петра Ионовича Яковлева - Героя Социалистического Труда, заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР. И я рад поделиться с вами новостью о том, что его именем будет назван алмаз, добытый на месторождении трубки "Удачная", массой 52,73 карата", - сообщил Николаев.

Петр Яковлев родился в 1921 году в Амгинском районе. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалью "За отвагу". Свою жизнь он посвятил развитию сельского хозяйства. Является дважды кавалером ордена Ленина.

В 2020 году в рамках проекта "100 именных алмазов к 100-летию государственности Якутии" крупным алмазам, добытым компанией "Алроса" на территории Якутии, присваивали к 75-летию Победы имена Героев Советского Союза, которые отправились на фронт Великой Отечественной войны из Якутии. В январе 2021 года крупный алмаз весом 60,35 карата, добытый "Алроса" на месторождении трубки "Юбилейная", был назван в честь уроженца Якутии Героя Социалистического Труда Василия Кладкина.