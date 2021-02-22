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Пандемия COVID-19

Johnson & Johnson будет производить вакцину от COVID-19 на базе Sanofi во Франции

В Sanofi сообщили, что в рамках такого сотрудничества будет производиться около 12 млн доз вакцины в месяц

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi предоставит американской компании Johnson & Johnson доступ к своей инфраструктуре на предприятии в Марси-л'Этуаль для производства вакцины от коронавируса. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Sanofi.

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В нем отмечается, что "компания заключила соглашение с двумя фармацевтическими компаниями Janssen, которые входят в Johnson & Johnson, в соответствии с которым компания будет помогать производить вакцину Janssen от коронавируса для борьбы с пандемией и удовлетворения глобального спроса на вакцины". В коммюнике подчеркивается, что компания Janssen уже подала заявку на разрешение использовать вакцину в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Европейское агентство по лекарственным препаратам.

"После утверждения Sanofi предоставит Johnson & Johnson доступ к своей производственной инфраструктуре на предприятии в Марси-л'Этуаль (Франция)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что в рамках такого сотрудничества будет производиться около 12 млн доз вакцины в месяц.

Как отметил исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон, "заключенное соглашение демонстрирует решимость компании внести свой вклад в общие усилия по преодолению кризиса в области здравоохранения".

В компании напомнили, что ранее Sanofi заключила соглашение с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в соответствии с которым французская корпорация поможет в производстве и доставке более 125 млн доз вакцины от коронавируса. Свою собственную вакцину Sanofi рассчитывает представить не раньше осени 2021 года.

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