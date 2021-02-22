Русский ресторан в Париже предлагает студентам бесплатные обеды в условиях пандемии

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Русский ресторан в Париже A la Ville de Petrograd в период пандемии готовит бесплатные обеды для студентов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснила управляющая ресторана Вероника Ровнофф, организовать бесплатные обеды она и ее коллеги решили после публикаций во французских СМИ о проблемах студентов, которые в связи с кризисом в здравоохранении остались без возможности заработка. "Наш ресторан сейчас не может принимать посетителей, но может принимать заказы навынос и доставлять готовые блюда. Так как мы все равно работаем и кухня открыта, мы решили, что сможем поддержать и наших студентов, ведь это наше будущее, - пояснила она. - Они тут находятся без семьи, сейчас оказались без заработка, платят за проживание".

Организация обедов

Как рассказала управляющая, русскоязычные студенты, которые прочитали объявление ресторана в социальных сетях, стали приводить местных друзей и приезжих из других стран. "К нам приходят французы, испанцы, и даже японцы были", - добавила она. По ее словам, акции проводятся по субботам. Каждую неделю шеф-повар ресторана Елена Дементьева предлагает специальное меню. "Сегодня мы предлагаем борщ, жаркое из индейки, пирожок и сметану, в прошлый раз вместо индейки был бефстроганов", - отметили сотрудники ресторана.

Всего повара готовят каждую неделю около 100 порций, которые расфасовываются в одноразовые контейнеры и запаковываются в бумажный пакет. "От гостей мы просим только показать студенческий билет, - пояснила Ровнофф. "Мы рады, что православный собор Александра Невского, расположенный напротив, поддержал и благословил нашу инициативу, в лучших исторических традициях объединяя и поддерживая русскую диаспору в Париже, - говорят в A la Ville de Petrograd. - Служители церкви варят для студентов очень вкусный кофе и помогают с транспортом". По словам Ровнофф, в минувшую субботу глава архиепископии западноевропейских приходов русской традиции митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) "также почтил своим присутствием это мероприятие и побеседовал со студентами, ведь психологическая поддержка так важна для молодежи".

Возможность попробовать новую кухню

Опрошенные ТАСС студенты рады возможности не просто бесплатно пообедать, но и попробовать блюда русской кухни. "Некоторые подрабатывали до карантина также в ресторанах и в других местах, однако сейчас найти подработку тяжело", - пояснили студенты. По их словам, предложение ресторана - "это не просто возможность пообедать, но и попробовать блюда именно этого заведения, которое очень ценится как среди русскоязычной публики, так и среди парижан".

Ресторан открылся в 1924 году. Тут обедали актрисы Катрин Денев, Клаудия Кардинале, французский шансонье Шарль Азнавур и многие другие. До объявленных во Франции мер против распространения коронавируса в ресторане можно было увидеть потомков Льва Толстого, поручика Оболенского, графа Шереметева и многих других.