Spotify расширит географию присутствия почти вдвое

ТАСС, 22 февраля. Шведский аудиостриминговый сервис Spotify, работающий почти в 100 странах, планирует запуститься еще более чем на 80 новых рынках по всему миру. Об этом говорится в сообщении компании в понедельник.

О выходе на новые рынки было объявлено в рамках онлайн-мероприятия Spotify Stream On, где представители сервиса поделились планами по развитию музыкального стриминга и рассказали о предстоящих запусках и обновлениях. Так, компания запустит музыкальный сервис более чем на 80 новых рынках в Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне и представит версии на 36 новых языках. В том числе сервис запустится в Грузии, Азербайджане, Киргизии, Армении и Узбекистане.

В Spotify при этом ожидают, что к 2025 году сервисом будут пользоваться до 50 млн креаторов с 1 млрд слушателей по всему миру, отметил в ходе мероприятия сооснователь и CEO Spotify Дэниэл Эк.

Кроме того, Spotify сообщил о планах запустить в этом году тарифный план Spotify HiFi, который позволит слушать аудио в исходном максимально высоком качестве. Новый тариф станет доступен в этом году пользователям Premium в некоторых странах, рассказали в компании, не уточнив, в каких именно.

На сегодняшний день Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 345 млн пользователей, включая 155 млн подписчиков Spotify Premium, в 93 странах мира. В России Spotify запустился 15 июля 2020 года.