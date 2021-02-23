Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, находящиеся на борту МКС, поздравили с Днем защитника Отечества россиян, которые имеют отношение к воинской службе, планируют обучаться военному делу и будут принимать присягу.

"Пусть над нашей планетой всегда будет мирное небо. Здоровья, счастья и уверенности в будущем", - сказал Рыжиков в видеообращении, размещенном на сайте Роскосмоса.

В свою очередь Кудь-Сверчков отметил, что вооруженные силы не раз отстаивали свободу России, проявляя храбрость и мужество в схватках с врагом. "23 февраля - это день тех людей, которые знают, что такое воинский долг, и которые сегодня несут боевую вахту и готовы к самопожертвованию во имя родины, жизни на земле и за мир во всем мире. Обнимаем и жмем вам всем руки, друзья", - добавил космонавт.

Российские члены экипажа 23 февраля будут работать. Им предстоит выполнять обслуживание станции и продолжать эксперименты. Также в День защитника Отечества продолжится тестирование системы ретрансляции "Луч", использующей спутники-ретрансляторы "Луч-5Б" и "Луч-5В" и позволяющей передавать данные, даже если МКС находится вне зоны прямой видимости.

Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Рыжиков и Кудь-Сверчков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.