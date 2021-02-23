В девяти субъектах России зафиксировали превышение порога заболеваемости ОРВИ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в девяти субъектах России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 7-й неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями <...> по совокупному населению были превышены в девяти субъектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в трех регионах замечены превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте до двух лет. В трех субъектах зафиксировано превышение в возрастных группах от трех до шести лет. Среди детей в возрасте от семи до 14 лет обнаружено превышение эпидемических порогов в пяти регионах страны. В то же время среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 18 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что на седьмой неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).