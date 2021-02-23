СМИ: власти четырех префектур Японии призвали правительство досрочно отменить режим ЧС

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Власти центральной японской префектуры Айти и расположенных на западе префектур Осака, Киото и Хёго призвали правительство страны в связи с улучшением эпидемиологической обстановки досрочно отменить введенный до 7 марта из-за распространения коронавируса режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом во вторник сообщил телеканал NHK .

Отмечается, что на территории этих префектур планомерно снижается число новых случаев заражения, а также пациентов с тяжелыми симптомами инфицирования. По этой причине местные власти просят правительство досрочно отменить режим ЧС к 28 февраля.

Режим ЧС в ряде регионов Японии был введен 7 января сроком на месяц. Затем правительство продлило его в 10 префектурах страны до 7 марта. Среди них Токио, прилегающие Канагава, Сайтама и Тиба, западные Осака, Хёго, Киото, центральные Гифу и Айти, юго-западная Фукуока. В общей сложности в этих районах проживают порядка 70 млн человек, что составляет более половины населения Японии.

По последним данным, за все время эпидемии число случаев заражения коронавирусом на территории Японии составляет более 427 тыс., зафиксировано 7,5 тыс. летальных исходов.