На Украину доставили первую партию вакцины AstraZeneca от коронавируса

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Первая партия вакцины Covishield против коронавируса в количеств 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла на Украину. Ее доставили во вторник самолетом в аэропорт Борисполь под Киевом, сообщил телеканал " Украина 24 ".

Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в индийском городе Пуне. На Украине она прошла процесс регистрации 22 февраля и стала первой зарегистрированной. Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней.

Ожидается, что через несколько суток на Украине начнется вакцинация. Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны.

Ранее власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В эти поставку должны войти 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer и 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax.