AFP: апелляционный суд Парижа подтвердил правомочность задержания Павленского

ПАРИЖ, 23 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа подтвердил во вторник правомочность задержания российского художника-акциониста Петра Павленского и его подруги Александры де Таддео в феврале 2020 года. Об этом сообщило агентство France-Presse (AFP).

Адвокаты Павленского и де Таддео направили 26 января 2021 года ходатайство с требованием закрыть дело за отсутствием состава преступления. Они мотивировали это тем, что при задержании их подзащитных и непосредственно после него были нарушены установленные процедуры.

Апелляционный суд в своем решении, однако, последовал рекомендации Генеральной прокуратуры и отклонил большую часть доводов защиты. Как подчеркнули в заявлении AFP адвокаты французского политика Бенжамена Гриво, проходящего по делу в качестве потерпевшего, "данное решение указывает на то, что шумиха в СМИ не смогла добиться преобладания над юридическим подходом". Они заверили, что "расследование будет продолжено с тем, чтобы выявить авторов совершенного преступления и отвратительных махинаций, жертвой которого стал Гриво".

Задержание Петра Павленского и Александры де Таддео было произведено в феврале 2020 года в Париже в присутствии фотографа агентства Bestimage. Публикация этих фотографий журналом Paris Match вынудила прокуратуру Парижа начать по данному факту предварительное расследование. Судья-следователь выдвинул обвинения в отношении двух проводивших задержание полицейских в "нарушении профессиональной тайны".

Два расследования

18 февраля парижская прокуратура начала два предварительных расследования в отношении Петра Павленского. Одно из них связано с подозрениями в совершении Павленским нападения с применением оружия, второе - с распространением видео интимного характера из жизни Бенжамена Гриво. По этому делу проходит также подруга акциониста - 29-летняя Александра де Таддео, которой был адресован видеоролик.

По делу о распространении интимного видео Павленскому были также предъявлены обвинения - во вторжении в частную жизнь и распространении без разрешения действующего лица записи слов или изображений сексуального характера. Павленский был отпущен на свободу под судебный контроль. Аналогичная мера была избрана и для его спутницы, также проходящей по этому делу.

Предыдущие расследования

Это не первое расследование французской юстиции, касающееся Павленского. В январе 2019 года парижский суд признал его виновным в поджоге в октябре 2017 года одного из парижских филиалов Банка Франции. Тогда суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, из них два года условно. При этом суд оставил россиянина на свободе, поскольку он уже провел 11 месяцев в предварительном заключении.

В мае 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции, переехав туда с семьей после начала расследования в РФ по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной. В России также расследовался поджог подъезда здания ФСБ в Москве, который был совершен Павленским в 2015 году, он же разместил видео этой акции в интернете.