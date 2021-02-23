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Министры правительства Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Церемонию сопровождал Образцовый оркестр Почетного караула

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Члены московского правительства во вторник, в День защитника Отечества возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В церемонии также приняли участие московские волонтеры, представители общественных организаций, молодежных патриотических объединений.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей от правительства и ветеранов столицы и поставили их перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата. Церемонию сопровождал Образцовый оркестр Почетного караула.

Участники церемонии почтили память погибших воинов минутой молчания, возложили красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата. После церемонии и исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

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