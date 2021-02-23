Около 2 тыс. поздравлений к 23 февраля написали ветеранам в Центральной России

ТАСС, 23 февраля. Школьники и студенты центрального федерального округа (ЦФО) написали ко Дню защитника Отечества около 2 тыс. писем с поздравлениями ветеранов. Об этом ТАСС сообщили региональные координаторы акции "Письмо Победы" штаба "Волонтеры Победы".

"Мы сформировали листы ветеранов: собрали информацию о них, подготовили для того, чтобы люди могли лично познакомиться с каждой историей ветерана и написать конкретному человеку", - сообщили в штабе Воронежской области. В общей сумме в 18 регионах центрального федерального округа ко Дню защитника Отечества собрано около 2 тыс. писем.

Несмотря на сильные морозы, активисты штаба Смоленской области возложат в праздник венки к 50 мемориалам в регионе, из которых 15 памятников связаны с Великой Отечественной войной и находятся в городе-герое Смоленске. В областном центре весь день на электронных билбордах транслируются поздравления жителей города. Основной площадкой для проведения выставок и мероприятий, в частности выступлений исторического театра, стал двор музея "Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.".

В Туле в военно-патриотическом парке "Патриот-Тула" ближе к вечеру пройдут огненные шоу, выступления по рубке шашкой и выставка найденных поисковой экспедицией артефактов времен Великой Отечественной войны. В преддверии праздника около 50 студентов областных колледжей посетили Центр допризывной подготовки, где участники боевых действий в рамках акции "В армию на денек" знакомили ребят с работой техники, задействованной в военных конфликтах в Афганистане и Чечне, сообщил ТАСС координатор проекта "Молодежки ОНФ" в регионе Артур Новиков. В рамках этой акции город воинской славы Орел единственный в центральном федеральном округе отправил шестиклассников в батальон патрульно-постовой службы полиции. В остальных регионах к мероприятию присоединились ученики старших классов и студенты.

Утром 23 февраля в город воинской славы Ржев Тверской области на три дня прибыл "Поезд Победы" с иммерсивной выставкой, посвященной истории Великой Отечественной войны. Внутри восьми вагонов созданы инсталляции с восковыми фигурами, видеостенами и тач-столами.

23 февраля в России отмечается День Защитника Отечества. Эта дата стала праздничной еще в СССР. Тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня эта дата является выходным днем.