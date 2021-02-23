Часть сотрудников ярославской ИК-1 отстранят от работы на время проверки видео с избиением

ТАСС, 23 февраля. Часть сотрудников исправительной колонии (ИК) №1 в Ярославской области уже привлекли к ответственности, еще часть отстранят на время проверки в связи с публикацией на сайте "Новой газеты" видео с избиением заключенного, который умер спустя несколько недель после этого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

"В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской колонии №1, проводится тщательное расследование. При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечена к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы", - сообщили в УФСИН.

В пресс-службе отметили, что до выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей. В сообщении также говорится, что в настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка.

Областная прокуратура тоже проведет проверку после публикации видео с избиением заключенного. "Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении в 2016-2017 годах прав осужденных в исправительной колонии №1 территориального управления Федеральной службы исполнения наказаний России. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Как уточняет пресс-служба, ярославским прокурором по надзору за исполнением уголовных наказаний вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения.

Во вторник утром "Новая газета" опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), согласно которому гражданин Грузии Важа Бочоришвили умер после избиений в ИК-1 сотрудниками колонии. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу города Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").