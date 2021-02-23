В Минздраве Украины заявили, что планируют начать вакцинацию от коронавируса 24 февраля

КИЕВ, 23 февраля. /ТАСС/. Вакцинация против коронавируса на Украине начнется в отдельных регионах в среду, 24 февраля. Об этом заявил во вторник на брифинге замглавы Минздрава страны, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вакцинацию планируем начать уже завтра после доставки первых партий, с постоянным наращиванием мощностей и разворачиванием как можно большего количества точек и пунктов прививок", - сказал он.

Ляшко проинформировал, что доставка вакцины против коронавируса в семь регионов страны начнется в среду. Замглавы Минздрава уточнил, что она будет доставлена, в том числе, в Киев, а также в Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и Черкасскую области. Ранее на Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Covishield в количестве 500 тыс. доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Вакцина Covishield произведена по лицензии на предприятии в городе Пуне (Индия). На Украине она первой прошла процесс регистрации 22 февраля. Ожидается, что в последующем новые поставки этой вакцины будут осуществляться в течение 7-10 дней.

Согласно плану, в первую очередь будут привиты медработники, а также военнослужащие, которые участвуют в силовой операции в Донбассе. Всего в 2021 году планируется вакцинировать около 14,4 млн граждан страны.

Ранее власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В эти поставку должны войти 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer и 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax.