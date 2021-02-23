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Морозы стали причиной ограничения движения по областным трассам на Урале

В регионе наблюдается усиление ветра и буран

ТАСС, 23 февраля. Движение на региональных дорогах Курганской и Тюменской областей ограничено в связи с сильными морозами. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Урал" во вторник.

"МЧС России по Курганской, Тюменской областям информирует о том, что движение закрыто для всех транспортных средств на республиканских и областных автомобильных дорогах. Причина ограничения движения - ухудшение погодных условий (усиление ветра, верховая и низовая метель, буран)", - говорится в сообщении.

Водителям, направляющимся по Курганской области через границу с Казахстаном, необходимо учитывать данную информацию. "По возможности лучше отказаться от поездки", - добавили в ведомстве.

Теги
КазахстанРоссияТюменская областьКурганская область
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