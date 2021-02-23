Представители парламентских партий возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Представители "Единой России", "Справедливой России", ЛДПР и КПРФ возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в День защитника Отечества, передает корреспондент ТАСС.

Представители партий подходили к Вечному огню со стороны Кутафьи башни. Под траурную музыку проходило возложение венков, которые несли солдаты роты Почетного караула. Затем звучал метроном и после него гимн России. Первой и самой многочисленной стала делегация представителей КПРФ.

Как отметил лидер коммунистов Геннадий Зюганов, День защитника Отечества является одним из главных праздников в стране. "Не будь таких праздников, не будь Дня Победы, мы бы не отмечали и все остальное", - сказал Зюганов журналистам после церемонии.

За коммунистами венки и цветы возложили представители "Единой России". "Сегодня по всей стране представители "Единой России", волонтеры, наши товарищи из общественных организаций в рамках акции "Сохраним память героев" возлагают цветы к обелискам, мемориалам, братским могилам, воинским захоронениям по всей стране", - сказал журналистам председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

По его словам, активисты партии вспоминают тех, кто защищал Отечество, а также тех, кто нуждается в защите. "Мы не отдадим никому свою память, историю и свое будущее", - подчеркнул Хинштейн.

"Память героев священна. Стремиться в будущее, строить общий дом, развивать Отечество мы можем только на твердом и мощном фундаменте исторической памяти", - отметил замсекретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Сохранение памяти

В свою очередь депутат от фракции ЛДПР Василий Власов отметил, что сохранение исторической памяти особенно важно для молодого поколения. "Все больше в интернете появляется различных провокаций: забываются подвиги наших героев, история переписывается. Я рад, что молодежь на эти провокации не поддается", - сказал Власов.

"Мы принесли цветы к Могиле неизвестного солдата - это для всех святое место. В этот день мы вспоминаем всех защитников Отечества", - отметил зампред думской фракции "Справедливой России" Валерий Гартунг.

По его словам, еще многое предстоит сделать, чтобы защитники Отечества жили достойно. "В Госдуме мы много еще законов должны принять, а самое главное - добиться их исполнения, чтобы каждый ветеран войны получил все, что ему по закону положено". - подчеркнул Гартунг.

По словам сопредседателя "Справедливой России" Захара Прилепина, нынешнее поколение имеет прямое отношение к поколению ветеранов Великой Отечественной войны. "Их кровь течет в наших жилах, мы их прямые наследники и мы несем перед ними прямое человечное, национальное, этическое обязательство", - подчеркнул он.