В Таиланд 24 февраля прибудут первые партии двух вакцин от коронавируса

БАНГКОК, 23 февраля. /ТАСС/. Первые партии сразу двух вакцин от коронавируса - китайской компании Sinovac и британско-шведского консорциума AstraZeneca - прибудут в среду в Таиланд. Об этом сообщил во вторник в Facebook министр здравоохранения королевства Анутин Чарнвееракул.

"Первые партии вакцин от Sinovac и AstraZeneca прибудут в Таиланд завтра, - написал он. - Общее число доз составит 400 тыс.". Эта публикация появилась спустя несколько часов после того, как министр уточнил, что премьер Прают Чан-Оча в числе первых привьется именно препаратом AstraZeneca, а не CoronaVac. Обе вакцины уже одобрены для экстренного применения Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Таиланда.

Власти Таиланда с ноября прошлого года вели переговоры о производстве на территории королевства вакцины AstraZeneca. В течение 2021 года фирма Siam Bioscience должна произвести 200 млн доз препарата от коронавируса, из которых более 60 млн доз зарезервировало правительство Таиланда. В январе местный регулятор одобрил использование импортного варианта этой вакцины, произведенной в Италии. Предполагалось, что первые 50 тыс. доз препарата доставят в королевство в феврале, а остальные 150 тыс. доз - в марте-апреле, однако позже стало известно, что вакцину привезут из Азии, не обозначив сроки.

В феврале премьер королевства заявил, что в конце месяца ожидается поставка вакцины производства компании Sinovac. Препарат был одобрен для экстренного применения за два дня до его прибытия в страну - 22 февраля. Таким образом, 200 тыс. доз препарата CoronaVac доставят 24 февраля, еще 800 тыс. - в марте и миллион - в апреле. В основную группу людей, которая первой получит препарат, вошли медицинские работники, имеющие близкие контакты с зараженными коронавирусом, люди с хроническими заболеваниями, а также лица от 60 лет и старше.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 25,5 тыс., вылечились более 24,4 тыс. человек, умерли 83 пациента.