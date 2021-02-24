В Госавтоинспекции сообщили, что проведут более 5 тыс. тренингов для мам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Госавтоинспекция проведет в этом году более 5 тыс. тренингов для будущих и уже родивших мам в 100 городах по всей России. Об этом ТАСС сообщили в ГАИ.

Программа реализуется при содействии Минздрава в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и является одним из его приоритетных направлений.

"Главная цель программы - снижение аварийности с участием детей-пассажиров, которые получают травмы и гибнут в ДТП по причине дорожной безграмотности родителей, - сказал собеседник агентства. - Тренинги призваны изменить эту ситуацию в масштабах всей страны. Программа стартовала в 2019 году и продолжится 2021 году. В 2020 году из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки график проведения тренингов был скорректирован. К концу 2021 года мероприятия должны пройти во всех субъектах России".

В Госавтоинспекции назвали регионы-лидеры, в которых прошло наибольшее количество тренингов.

"Это - Ростовская область, Республика Дагестан, Челябинская область, Самарская, Республика Хакасия и Тамбовская область. Всего в 2020 году проведено более 3,6 тыс. тренингов с участием более 8,1 тыс. женщин-рожениц", - отметил собеседник.

Несмотря на санитарно-ограничительные меры, вызвавшие смещение графика проведения мероприятий, программа будет выполнена к намеченному сроку, подчеркнули в ГАИ.