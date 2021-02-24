"Ъ": Росстандарт решил отменить ГОСТ на установку уменьшенных дорожных знаков

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Росстандарт принял решение отменить вступивший в силу 1 мая 2019 года ГОСТ, разрешающий установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков. Об этом в среду пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол комиссии ведомства.

По данным издания, речь идет о ГОСТ 58398-2019 "Экспериментальные технические средства организации движения". Решение о его отмене приняла комиссия Росстандарта по апелляциям на основе жалобы Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В частности, по мнению центра, отменяемый ГОСТ противоречит и дублирует действующие ГОСТы 52289 и 52290, в которых уже существовала возможность установки экспериментальных знаков. Кроме того, ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года, в которой не предусмотрен правый поворот на красный свет.

Как отмечает газета, апробированные в отменяемом документе положения переносятся в другие стандарты. В ЦОДД Москвы изданию сообщили, что малые знаки были установлены в городе по ГОСТ 52289, поэтому уменьшенные знаки останутся на местах. В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга также заявили, что способ установки знаков соответствует ГОСТ 52289 и замена знаков не требуется.

Национальный ГОСТ 58398-2019, разрешающий устанавливать в городах дорожные знаки уменьшенного размера, начал действовать в России 1 мая 2019 года. Стандартный знак имеет размер 60 см на 60 см, самый маленький - 50 см на 50 см. По данному ГОСТу появились знаки размером 40 см на 40 см и даже 35 см на 35 см. В качестве эксперимента знаки нового формата были установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде.