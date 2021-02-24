Власти Якутии распространили программу поддержки молодых оленеводов на весь регион

ЯКУТСК, 24 февраля. /ТАСС/. Программа "Молодой оленевод", благодаря которой оленевод может получить 1 млн рублей на строительство или покупку жилья, стала доступна во всех районах Якутии. Ранее она действовала только в Арктической зоне, сообщили в среду ТАСС в Минсельхозе Якутии.

Впервые программу поддержки оленеводов запустили в 2020 году. Право на получение социальной выплаты в размере 1 млн рублей предоставляется оленеводам младше 35 лет, которые не менее четырех лет занимаются домашним северным оленеводством. Право на выплату предоставляют только один раз, а ее получатель должен отработать в отрасли еще пять лет.

"Правительство Якутии приняло постановление о внесении изменений в документ о социальных выплатах молодым оленеводам на приобретение или строительство жилья. Приняты изменения в пункт условий и порядка предоставления социальных выплат. Ранее в программе "Молодой оленевод" могли участвовать только оленеводы, ведущие свою деятельность на территории Арктической зоны. Теперь данное условие изменено, и программа распространяется на все муниципальные районы Якутии", - сообщили в министерстве.

В 2020 году в региональном бюджете на программу было предусмотрено 11 млн рублей. Поступило 17 заявок, из них по итогам конкурса отбор прошли 11 молодых оленеводов из Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского районов.