Министром здравоохранения Хабаровского края стал Юрий Бойченко

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения региона.

"Только что подписал распоряжение о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения Хабаровского края, без приставки "и.о.", - написал в среду Дегтярев в своем Telegram-канале.

Прежний министр Александр Витько был уволен в августе из-за жалоб на работу системы здравоохранения в регионе.

Бойченко родился в Хабаровске. Работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.