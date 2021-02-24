{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министром здравоохранения Хабаровского края стал Юрий Бойченко

Предыдущего министра Александра Витько уволили из-за жалоб на работу системы здравоохранения

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения региона.

"Только что подписал распоряжение о назначении Юрия Бойченко министром здравоохранения Хабаровского края, без приставки "и.о.", - написал в среду Дегтярев в своем Telegram-канале.

Прежний министр Александр Витько был уволен в августе из-за жалоб на работу системы здравоохранения в регионе.

Бойченко родился в Хабаровске. Работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
Ученые предупредили, что извержение Ключевского вулкана на Камчатке набирает силу
Вулканологи сообщили о возможной опасности для охотников и туристов
Читать полностью