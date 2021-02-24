В Хабаровске открыли "Клинику памяти", где пожилые люди могут получить помощь психиатров

ХАБАРОВСК, 24 февраля. /ТАСС/. "Клиника памяти", где пожилые люди могут бесплатно получить медицинскую помощь психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов, начала работу в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"Клиника памяти" открылась на базе одного из отделений Краевой клинической психиатрической больницы в Хабаровске. В ней можно пройти курс пожилым пациентам с нарушениями памяти, который поможет восстановить когнитивные навыки и повысить качество жизни людей", - говорится в сообщении. Для Хабаровска это первая такая клиника.

Когнитивные нарушения выявляют примерно у четверти людей пожилого возраста. У 6-8% пациентов диагностируется деменция, а у 16-19% - легкие и умеренные когнитивные нарушения. В "Клинике памяти" программа нейрокогнитивной реабилитации пациентов направлена на восстановление функций памяти или профилактику развития более тяжелых дементных форм. "За основу выбрана комплексная программа, разработанная Г. П. Костюком - профессором и главным врачом московской психиатрической больницы. Программа рассчитана на одновременное лечение 25 человек, курс рассчитан на шесть недель с обязательным ведением нашими специалистами в постпрограмме. Помощь для пациентов, проживающих в Хабаровске и Хабаровском крае, бесплатна, программа входит в территориальную программу ОМС", - приводятся в сообщении слова и.о. главного врача Краевой клинической психиатрической больницы Артема Насатюка.

Лечение в клинике можно получить либо по направлению лечащего врача, либо по собственному желанию. Принять смогут всех желающих, уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Программу реабилитации для пациентов будут проводить врачи-психиатры, психотерапевты, медицинские психологи, инструкторы адаптивной физической культуры. Со ссылкой на психолога клиники Константина Карпова сообщается, что специалисты используют целый комплекс мероприятий по развитию мышления, памяти, воображения. Это решение сложных логических задач, художественные и психотерапевтические тренинги. Для пациентов, прошедших курс, предусмотрено адаптивное сопровождение - в случае регресса приглашают пройти курс еще раз.